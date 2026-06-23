Как приучить «сову» делать зарядку по утрам

Постепенный старт поможет приучить «сов» делать зарядку по утрам. Об этом aif.ru рассказала психолог, гештальт-терапевт, кризисный терапевт Надежда Шегрен.

По ее словам, для начала стоит уделять гимнастике несколько минут в день, чтобы тело привыкло к самому факту движения сразу после подъема. Постепенно можно прибавлять время и привязать зарядку к якорному дей­ствию, добавила эксперт. Для этого после пробуждения стоит выпить стакан воды и сразу же добавить к этому действию зарядку.

«Держите коврик на виду. Уберете его в шкаф — забудете о зарядке навсегда. Коврик у кровати — ненавязчивое напоминание. Среда влияет на наше поведение куда сильнее, чем мотивация», — добавили в сообщении.

Шегрен также советует не винить себя за пропуск одного тренировочного дня, потому что это не катастрофа. После процесса можно награждать себя мелочами, заключила она.

Эксперт World Class Training System, тренер групповых программ Владимир Гераськин до этого рассказал «Газете.Ru», что для того, чтобы спортивные тренировки были эффективными, стратегия занятий должна основываться на трех ключевых факторах.

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