Нарколог высказался об опасности смешивания разных видов алкоголя

Смешивание разных алкогольных напитков действительно может косвенно ухудшать самочувствие, заявил врач-психиатр, нарколог Руслан Исаев. В разговоре с «Лентой.ру» он подчеркнул, что с точки зрения современной наркологии ключевым фактором ухудшения состояния является не столько сам факт смешивания напитков, сколько общее количество употребленного этанола

«В целом для организма не имеет принципиального значения, поступил этанол из вина, пива или крепкого напитка. Токсическое действие определяется общей дозой алкоголя, скоростью его употребления и индивидуальными особенностями обмена веществ. Тем не менее, смешивание разных алкогольных напитков действительно может косвенно ухудшать самочувствие», — заявил Исаев.

По словам специалиста, различные алкогольные напитки содержат разное количество побочных продуктов брожения и выдержки — так называемых конгенеров. К ним относятся метанол, ацетальдегид, высшие спирты и другие соединения, которые могут усиливать симптомы похмелья. Их содержание, как правило, выше в выдержанных крепких напитках, таких как виски, коньяк или ром.

«Отдельное значение имеет сочетание крепкого алкоголя с газированными напитками. Углекислый газ способен ускорять всасывание этанола, поэтому опьянение развивается быстрее, а риск острой интоксикации возрастает. Популярное правило "не смешивать" нельзя рассматривать как надежный способ профилактики похмелья или алкогольного отравления», — объяснил Исаев.

Если человек выпил большое количество одного вида алкоголя, последствия для организма будут не менее серьезными. Наиболее эффективной мерой остается ограничение общего объема употребления алкоголя либо полный отказ от него, добавил специалист.

Ранее нутрициолог Светлана Ровенская рассказала, что алкоголь входит в список самых опасных продуктов для человека. По ее словам, даже для здоровых людей не существует безопасной дозы спиртного.