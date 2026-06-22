Доктор рассказал, кому нельзя есть мороженое

Летний десерт можно есть не всем. Врач общей практики, геронтолог сети пансионатов для пожилых людей «Тёплые беседы» Анна Шелобанова в беседе с «Чемпионатом» рассказала, кому мороженое может навредить.

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В первую очередь мороженое противопоказано людям с сахарным диабетом любого типа. Продукт вызывает резкий скачок глюкозы в крови. Даже так называемое диетическое мороженое содержит сахарозаменители, которые негативно влияют на микрофлору и инсулиновый отклик.

Также с осторожностью к десерту стоит отнестись при заболеваниях ЖКТ. При непереносимости лактозы гарантированы вздутие, диарея и боли. От мороженого лучше отказаться при гастрите и язвенной болезни в стадии обострения — перепад температур провоцирует спазм. Кроме того, сочетание сахара, жира и лактозы является классическим триггером для обострения синдрома раздражённого кишечника.

Не рекомендуется увлекаться мороженым и людям с сердечно-сосудистыми нарушениями. Насыщенные жиры и добавленный сахар повышают уровень «плохого» холестерина и ведут к набору веса. У пожилых с атеросклерозом или гипертонией избыток таких продуктов ускоряет формирование бляшек в сосудах.

При лишнем весе и метаболическом синдроме мороженое не стоит включать в рацион даже изредка из-за высокой энергетической плотности, которая способствует накоплению висцерального жира и системному воспалению.

Особое внимание, по словам врача, следует уделять людям с аллергией на молочный белок, красители, ароматизаторы и эмульгаторы — реакция может быть тяжёлой, вплоть до отёка Квинке.

Если полностью отказаться от десерта сложно, врач советует выбирать сорбеты на фруктовой основе без молока или домашнее мороженое на растительном молоке (миндальном или кокосовом) с минимальным количеством сахара.