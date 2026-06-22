Психиатр назвал неочевидный симптом депрессии

Она не всегда проявляется только грустью. Врач-психиатр Марина Алексеева в беседе с NEWS.ru рассказала, что раннее пробуждение может быть одним из симптомов депрессивного расстройства.

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При депрессии на первый план могут выходить раздражительность, апатия, снижение энергии, нарушения сна, чувство вины и тревога. Именно поэтому окружающие часто долго не понимают, что человеку нужна помощь.

Состояние отражается и на теле. У одних появляются бессонница и ранние пробуждения, у других — постоянная сонливость. Также могут измениться аппетит, вес, уровень энергии и либидо. Человек утрачивает способность получать удовольствие от общения, хобби, еды и работы, продолжая выполнять дела механически, без эмоционального отклика.

Психиатр подчеркнула, что диагноз нельзя ставить по одному признаку, но, если состояние сохраняется неделями и мешает работе и отношениям, консультация специалиста необходима. Особенно важно не игнорировать слова о бессмысленности жизни и желании причинить себе вред.