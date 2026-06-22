Какая еда сохранит сосуды и снизит риск болезней сердца

После 40 лет в рационе важно обеспечить достаточное количество белка, чтобы сохранять мышечную массу, поддерживать нормальный вес и снижать риск возрастных изменений.

«Для этого 2-3 раза в неделю стоит включать в рацион рыбу, в том числе белые сорта – треску, хек, минтай. В дополнение ежедневно должны присутствовать овощи, цельнозерновые продукты, бобовые и орехи. Одновременно важно ограничивать сахар, фастфуд и избыток соли, это способствует поддержанию здоровья сосудов и снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний», — сообщила «Свободной Прессе» врач-терапевт, нутрициолог, врач ультразвуковой диагностики Юлия Ватагина.

Поддерживайте здоровый вес и окружность талии. Например, некоторые врачи называют цифры менее 94 см (для мужчин) и менее 80 см (для женщин), хотя тут важно понимать, что все также индивидуально.

«С весом все более строго, ведь даже снижение массы тела на 5-10 % при избыточном весе значительно уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. В этом поможет постоянная физическая активность: 2 тренировки в неделю. Также важны силовые упражнения выполняйте 2-3 раза в неделю. После 40 лет они особенно важны, поскольку помогают сохранить мышечную массу, поддерживать обмен веществ, снижать риск разрушения костей и возрастной потери силы», - сообщила врач.

Ранее в новостях сообщалось, что один из самых опасных симптомов проблем с сердцем, маскирующихся под усталость, — это нехватка воздуха и тяжесть в груди при привычных действиях.