Специалист ответил, какая одежда может нанести вред здоровью

Многие люди выбирают лёгкую одежду, не обращая внимания на состав ткани. Однако в жаркую погоду синтетические материалы могут не только доставлять дискомфорт, но и вредить здоровью.

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Как предупредила в беседе с RT врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская, синтетические ткани обычно намного хуже пропускают воздух и затрудняют испарение пота, чем натуральные материалы (исключение составляет специализированная спортивная одежда).

«В результате на поверхности кожи создаётся влажная и тёплая среда, которая способствует раздражению и размножению микроорганизмов, а также мешает терморегуляции», — подчеркнула она.

По словам врача, для головных уборов это особенно актуально, ведь главная их задача — именно защита от перегрева.

«Если панама, кепка или шляпа изготовлены из плотных синтетических материалов и плохо пропускают воздух, под ними будет быстрее накапливаться тепло и влага, из-за чего риск теплового удара повышается. Кроме того, может появиться раздражение кожи головы, зуд», — объяснила специалист.

У людей с чувствительной кожей может развиться потница — мелкая зудящая сыпь, возникающая из-за закупорки выводных протоков потовых желёз, предупредила эксперт.

Кроме того, повышенная влажность и трение могут провоцировать опрелости и контактный дерматит, заявила она.

«С осторожностью к синтетике стоит относиться людям с хроническими кожными заболеваниями. Например, при атопическом дерматите, экземе, псориазе и некоторых формах акне перегрев кожи и повышенное потоотделение способны усиливать зуд, покраснение и воспаление. У пациентов с себорейным дерматитом ношение плохо вентилируемых головных уборов в жаркую погоду иногда приводит к обострению симптомов на коже головы», — добавила Демьяновская.

Отмечается, что для повседневной носки в жаркую погоду предпочтение обычно рекомендуют отдавать свободной одежде из хлопка, льна или других хорошо дышащих тканей.

«Они способствуют естественному испарению пота, помогают поддерживать комфортную температуру тела и снижают риск кожных раздражений», — подчеркнула врач.

При этом она объяснила, что вредна не вся синтетика: современные спортивные ткани нередко специально разрабатывают для эффективного отведения влаги и избыточного тепла.

«Поэтому значение имеет не только состав, но и свойства конкретного материала», — заключила специалист.

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