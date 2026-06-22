Чем опасны скидки в стоматологии

Стоматология не может просто так понизить цены, значит, она это сделает за счет некачественных материалов или непрофессиональных врачей. Об этом в пресс-центре НСН рассказал врач стоматолог-ортопед, главный врач стоматологии AMBC Михаил Агами.

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«Акции в принципе обесценивают медицинские услуги, на мой взгляд, агрессивный маркетинг в стоматологии превращает клинику в какой-то маникюрный салон. Пациент должен всегда спрашивать себя, а за счет чего ему понизили цены? За счет зарплаты врача? Ну, нет же, хороший врач, который учился 8 лет и объездил полмира, осваивая современное оборудование и технологии, не будет продавать свой труд за копейки. Низкая цена за счет материала? И снова, нет, невозможно просто так снизить цену. Хорошие материалы везде стоят одинаково. Значит используются реплики, или лаборатория находится где-то в подвале, все это очень опасно», - рассказал главврач стоматологии AMBC.

Ранее Михаил Агами раскрыл в пресс-центре НСН, что не стоит слепо доверять рекламе стоматологических и бьюти-клиник в соцсетях и от блогеров, важно изучать портфолио и кейсы конкретного врача.