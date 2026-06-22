Как повысить эффективность дневного сна

Дневной сон действительно может быть полезным, если правильно его организовать, заявил онколог Владимир Ивашков. В Telegram-канале он подсказал россиянам лайфхак, который поможет повысить эффективность отдыха днем.

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По словам Ивашкова, дневной сон должен длиться около 10-20 минут, так как за этот период мозг не успевает войти в глубокую фазу, поэтому человек проснется бодрым. Согласно исследованиям ученых, дневной сон повышает концентрацию внимания на 34 процента, а производительность — на 16 процентов, написал доктор.

Лучше отдыхать между 13 и 15 часами, подчеркнул он. Дело в том, что в этот период у большинства людей наблюдается естественный циркадный спад активности. Более поздний дневной сон сдвигает ночной и ухудшает его качество.

«Лайфхак от ученых: выпейте кофе прямо перед сном на 20 минут. Кофеин начнет действовать как раз к пробуждению, и вы встанете вдвойне бодрыми. Этот метод называется "кофейный нап"», — добавил Ивашков.

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