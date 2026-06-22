Старший инструктор-методист отделения восстановительной медицины АО «Медицина» Кирилл Антонов рассказал в беседе с «Чемпионатом», как заниматься йогой без вреда для здоровья. Самое важное — не сравнивать себя с другими. Йога не должна быть соревнованием на гибкость или выносливость.

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«Если поза вызывает боль, головокружение, онемение или сильный дискомфорт, её нужно упростить или пропустить. Лучше всего йога работает тогда, когда она подобрана под состояние человека: с учётом возраста, уровня подготовки, диагнозов и целей. В этом случае она действительно может стать полезной привычкой — не только для тела, но и для головы», — сказал эксперт.

Йога хороша как мягкая и разумная практика, но при серьёзных заболеваниях и сомнениях в самочувствии её лучше обсуждать с врачом.