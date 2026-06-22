Почему не стоит завтракать фруктами

Фрукты на завтрак не лучшая идея. Они не дают долгой сытости и могут спровоцировать скачок сахара в крови. Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на нутрициолога Анну Слип. По ее словам, утром лучше отдавать предпочтение белковым продуктам.

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На отдыхе рука сама тянется к фруктам. Они вкусные и полезные, но в них почти нет белка и жира, а значит, сытость быстро уйдет, а голод вернется с удвоенной силой, отметила эксперт. По ее словам, натощак такая трапеза резко поднимет сахар в крови, а через пару часов он так же резко упадет. Этот провал организм воспринимает как сигнал острого голода и провоцирует переедание.

Чтобы завтрак был действительно полезным, нутрициолог советует добавить к фруктам яйца, сыр или творог. Тогда сахар будет держаться ровнее, сытость сохранится дольше, а перекусы станут реже.

Слип также отметила: если после еды сахар в крови быстро снижается, человек за день съедает примерно на 300 килокалорий больше, чем тот, у кого уровень сахара стабилен. В отпуске это особенно опасно вокруг слишком много соблазнов: мороженое, выпечка, пирожные.

Ранее диетолог назвал самую полезную и самую вредную яичницу. Так, наименее полезным блюдом из яиц является яичница с колбасой или сосисками, а наиболее полезным блюдо с овощами.