Какие продукты быстро снижают сахар в крови

Скорректировать уровень сахара в крови можно с помощью правильного выбора продуктов — даже без применения медикаментов. Об этом рассказала эндокринолог Мария Левченко. По ее словам, особенно это актуально для людей с преддиабетом и инсулинорезистентностью, а также для тех, кто хочет минимизировать риск развития сахарного диабета, сообщает сайт argumenti.ru.

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Специалист отметила, что наилучший эффект оказывают продукты с низкой гликемической нагрузкой и высоким содержанием пищевых волокон. В их число входят: овёс; бобовые культуры; продукты с растворимой клетчаткой; рыба; яйца; орехи.

По словам врача, растворимая клетчатка играет важную роль в регуляции уровня глюкозы: попадая в кишечник, она образует вязкий гель, который замедляет всасывание сахара. Благодаря этому после еды уровень глюкозы в крови растет постепенно, без резких скачков.

Кроме того, значительную роль играют белки и полезные жиры: они замедляют процесс опорожнения желудка. Это обеспечивает более равномерное поступление глюкозы в кровоток и помогает избежать резких колебаний уровня сахара.

Левченко также подчеркнула, что способ приготовления пищи не менее важен, чем ее состав. Цельные, минимально обработанные продукты оказывают более благоприятное воздействие на углеводный обмен, чем сильно переработанная пища, пишет издание «Подмосковье сегодня.

Ранее психиатр Владимир Соколов рассказал, что скумбрия за две недели до отпуска и тунец во время отдыха могут помочь избежать резкого ухудшения настроения после возвращения к работе. По его словам, снизить риск такого состояния помогают магний, селен и омега-3, которые содержатся в рыбе.