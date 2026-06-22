Как часто можно делать МРТ без вреда для здоровья

Врач‑онколог, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН, кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин в беседе с изданием NEWS.ru подчеркнул, что магнитно‑резонансную томографию (МРТ) можно проводить в любое время: все зависит от медицинских показаний. Специалист отметил, что по уровню безопасности МРТ превосходит компьютерную томографию (КТ), так как не оказывает на организм лучевой нагрузки.

Сравнивая два метода диагностики, врач пояснил: КТ основана на рентгеновском излучении, а МРТ использует магнитное поле — благодаря этому она считается более безопасной процедурой. Тем не менее у МРТ есть определенные ограничения — например, её нельзя проводить пациентам с металлическими имплантами.

Частота проведения МРТ зависит от клинической ситуации: онкологические пациенты после лечения могут проходить обследование каждые два месяца; люди с фоновыми патологиями или предопухолевыми заболеваниями — раз в полгода (в рамках диспансерного наблюдения).

Ранее стало известно, что с 1 сентября появится возможность проходить МРТ без направления врача. В Минздраве пояснили, что эта мера поможет существенно упростить доступ россиян к современным методам диагностики.

Ранее кандидат медицинских наук, врач‑онколог Руслан Басанов назвал ранние симптомы опухоли мозга. По его словам, главная сложность опухолей мозга — в их способности долго «маскироваться под безобидные состояния. Нередко первые проявления путают с обычной усталостью, приступами мигрени или нарушениями зрения. Клиническая картина сильно зависит от локализации новообразования: в одних случаях на первый план выходят головные боли и тошнота, в других — проблемы с координацией, памятью, речью или зрением.