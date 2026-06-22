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Как часто можно делать МРТ без вреда для здоровья? Мнение врача

Mir24.TV

Врач‑онколог, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН, кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин в беседе с изданием NEWS.ru подчеркнул, что магнитно‑резонансную томографию (МРТ) можно проводить в любое время: все зависит от медицинских показаний. Специалист отметил, что по уровню безопасности МРТ превосходит компьютерную томографию (КТ), так как не оказывает на организм лучевой нагрузки.

Как часто можно делать МРТ без вреда для здоровья
© Global Look Press

Сравнивая два метода диагностики, врач пояснил: КТ основана на рентгеновском излучении, а МРТ использует магнитное поле — благодаря этому она считается более безопасной процедурой. Тем не менее у МРТ есть определенные ограничения — например, её нельзя проводить пациентам с металлическими имплантами.

Частота проведения МРТ зависит от клинической ситуации: онкологические пациенты после лечения могут проходить обследование каждые два месяца; люди с фоновыми патологиями или предопухолевыми заболеваниями — раз в полгода (в рамках диспансерного наблюдения).

Ранее стало известно, что с 1 сентября появится возможность проходить МРТ без направления врача. В Минздраве пояснили, что эта мера поможет существенно упростить доступ россиян к современным методам диагностики.

Ранее кандидат медицинских наук, врач‑онколог Руслан Басанов назвал ранние симптомы опухоли мозга. По его словам, главная сложность опухолей мозга — в их способности долго «маскироваться под безобидные состояния. Нередко первые проявления путают с обычной усталостью, приступами мигрени или нарушениями зрения. Клиническая картина сильно зависит от локализации новообразования: в одних случаях на первый план выходят головные боли и тошнота, в других — проблемы с координацией, памятью, речью или зрением.