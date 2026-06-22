Почему нельзя выбирать стоматологию по рекламе в соцсетях

Не стоит слепо доверять рекламе стоматологических и бьюти-клиник в соцсетях и от блогеров, важно изучить портфолио и опыт конкретного врача. Об этом в пресс-центре НСН рассказал врач стоматолог-ортопед, главный врач стоматологии AMBC Михаил Агами.

«Маркетинг – это всего лишь способ познакомить аудиторию с клиникой. Но это не подменяет медицину! В конечном итоге пациенты идут к врачу. Конечно, важен бренд, репутация клиники, но в конце концов все решает, насколько узкий специалист в данной клинике работает. В хороших клиниках, где все делается строго по протоколам и выверенным правилам, стоматологи давно уже стали узкоспециализированными специалистами, когда человек делает только то, что у него получается очень хорошо, на чем он постоянно оттачивает свое мастерство. А то, что расписывают в соцсетях, приходите, мол, ко мне в кабинет на районе, и я вам сделаю все и сразу, быстро и недорого, это все надо, как минимум, делить на два. Так что я бы не так сильно доверял рекламе. Вы всегда идете к конкретному врачу, поэтому надо изучить его опыт, надо посмотреть его портфолио», - рассказал главврач стоматологии AMBC.

Ранее Михаил Агами в пресс-центре НСН заявил, что переделка некачественной процедуры, которую пациенту сделали дешево и быстро, как правило, обходится ему в пять раз дороже.