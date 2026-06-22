Фитнес-эксперт дала совет, как выбрать подходящую обувь для долгих прогулок
Директор по развитию FitBase Анастасия Гулянина рассказала «Чемпионату», что при выборе обуви для длительных прогулок ключевыми аспектами остаются поддержка стопы, амортизация и правильный размер. Обувь должна фиксировать пятку, иметь мягкую, но упругую подошву и гибкий носок, чтобы минимизировать нагрузку на колени и голеностоп.
Для городских условий подходят кроссовки с умеренной амортизацией и дышащим верхом, для пересечённой местности — обувь с более жёсткой подошвой, протектором и дополнительной фиксацией голеностопа. Особое внимание стоит уделить выбору размера: обувь не должна быть тесной, иначе нарушается кровообращение и появляются натоптыши, а свободная модель увеличивает риск вывихов.
«Важно, чтобы кроссовки позволяли носить их с удобными носками и оставляли небольшой запас в длину стопы, примерно полсантиметра. Дополнительно обращайте внимание на амортизацию пятки, подошву с противоскользящим рисунком и мягкий внутренний материал, который снижает трение. Для прогулок на длинные дистанции лучше выбирать модели с лёгким весом, чтобы снизить усталость», — отметила эксперт.
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