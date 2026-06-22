Доктор перечислил неочевидные симптомы проблем с сердцем

Один из самых опасных симптомов проблем с сердцем, маскирующихся под усталость, — это нехватка воздуха и тяжесть в груди при привычных действиях.

«Если вы вдруг заметили, что подъем на третий этаж вызывает желание остановиться и перевести дух, хотя раньше вы «залетали» туда без проблем, это повод для визита к кардиологу. Сюда же относится постоянное чувство разбитости по утрам, когда восьмичасовой сон не приносит отдыха. Сердечная мышца, работающая на пределе, забирает ресурсы у всего организма. Не стоит списывать на остеохондроз и ноющую боль в левом плече, челюсти или локте — так часто проявляется ишемия, а вовсе не неудобная поза во сне», — рассказал «Свободной Прессе» главный врач Республиканского кардиологического диспансера Чувашии, кардиохирург, заведующий кафедрой Чувашского государственного университета Вадим Бабокин.

Следует быть внимательным и с показателями давления. Обращения к врачу требуют подъемы давления до 140/90 и выше, которые возникают без видимых причин, особенно в утренние часы. Еще опаснее асимметричный скачок, когда резко падает диастолическое (нижнее) давление или уменьшается пульсовой разрыв между верхним и нижним показателем до 20–25 единиц. Это говорит о том, что сосуды теряют эластичность, а сердцу не хватает сил на полноценный выброс крови, отметил врач.

Ранее кардиолог отмечал, что после 40 лет мы должны забыть голливудский стереотип о сердечном приступе, где герой хватается за грудь и падает. „Тихий“ инфаркт часто переносится на ногах.