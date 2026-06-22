Кефир или йогурт: гастроэнтеролог объяснила, что полезнее для кишечника

Оба продукта богаты пробиотиками и хорошо влияют на пищеварение, но их микробный состав заметно отличается. Врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух в беседе с URA.RU рассказала, что полезнее для кишечника — кефир или йогурт.

Йогурт сквашивают с помощью двух основных штаммов бактерий — Lactobacillus bulgaricus и Streptococcus thermophilus. Кефир же готовят на кефирных грибках — сложном симбиозе более 10 видов бактерий и дрожжей. Благодаря этому кефир содержит в разы больше пробиотических единиц, чем традиционный йогурт.

При этом оба продукта приносят организму комплексную пользу: они облегчают усвоение молочного белка, помогают всасывать кальций (что важно для профилактики остеопороза) и поддерживают здоровое разнообразие кишечной микрофлоры.

Главное различие — в силе воздействия. Йогурт действует мягче и лучше подходит тем, кто только начинает вводить кисломолочные продукты в рацион. Для более мощной пробиотической поддержки микробиома стоит выбирать кефир.

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