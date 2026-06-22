В чем польза анатомической обуви с раздельными пальцами

Анатомическая обувь с раздельными пальцами способствует улучшению кровообращения, восстанавлению проприоцепции и возвращает стопе ее природную биомеханику. Об этом РИАМО рассказала врач-терапевт Алена Юсупова.

По словам эксперта, в обычной обуви пальцы ног сдавлены, свод стопы выключен из работы из-за жесткой подошвы, а искусственная амортизация делает мышцы ленивыми. В анатомической же обуви каждый палец автономен, в ней улучшается кровообращение, восстанавливается проприоцепция, так как мозг лучше считывает рельеф.

"Я категорически предостерегаю от резкого перехода на такую обувь. Городской житель годами ходит по жесткому асфальту в кроссовках с толстой пеной. У него атрофированы мелкие мышцы стопы и укорочено ахиллово сухожилие. Если сразу надеть эти "перчатки" и отправиться на долгую прогулку, вы получите плантарный фасциит, воспаление ахилла или стресс-переломы костей", - отметила Юсупова.

Она также добавила, что анатомическая обувь является профилактикой вальгусной деформации и плоскостопия, но рекомендовала носить ее дозированно, по 15 минут в день, желательно на естественном мягком грунте.