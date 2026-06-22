В Роскачестве дали советы, как не отравиться в летнем кафе

В одном из нижегородских ресторанов сотрудники Россельхознадзора по Нижегородской области выявили существенные нарушения. Мы выяснили, насколько безопасно питаться в точках общественного питания, как ситуация меняется с наступлением жары и на что стоит обращать внимание при выборе блюд.

Из чего вы это готовите?

Ресторан, о котором идёт речь, предлагает блюда немецкой кухни. Отзывов о нём много, оценки преимущественно высокие, однако у контрольно-надзорных органов возникли вполне резонные вопросы.

Говоря официальным языком, инспекторы обнаружили десятки непогашенных ветеринарно-сопроводительных документов на поставляемую продукцию. А точнее – порядка 90. Кстати, именно эти бумаги служат подтверждением факта получения продукции предприятием общественного питания.

«При отсутствии гашения документа невозможно однозначно установить, какая именно продукция в итоге используется и чем конкретно кормят гостей ресторана, – пояснили в ведомстве. – Такие нарушения требуют контроля качества пищевой продукции».

По итогам проверки нарушителям объявлены предупреждения, а материалы направлены в прокуратуру для дальнейшей правовой оценки.

Были случаи

К счастью, в данном случае все гости остались здоровы, никто не обратился за медицинской помощью. Чего не скажешь о ситуации, которая буквально на днях произошла в Волгоградской области. Там в суши-баре отравились 30 человек, 16 госпитализированы с признаками сальмонеллёза, в том числе пятеро детей.

Ранее факты отравления фиксировались и в точках общепита Нижегородской области. Так, два года назад сразу полтора десятка человек попали в больницу с ботулизмом. Все они ели салаты, заказанные в сервисах доставки, – отравления носили массовых характер. Такие же случаи были зафиксированы в Москве, Московской области и Казани.

Ещё годом ранее в Нижнем Новгороде сообщалось о массовом отравлении шаурмой, а в целом по России в 2023 году от любимого фаст-фуда пострадало больше 350 человек. Избегайте веранд Эксперты предупреждают: риск отравления продуктами питания летом возрастает в разы.

«В жару даже кратковременное нарушение температурного режима при хранении продуктов становится критичным. Например, салаты с майонезом, молочные десерты или мясные нарезки, которые выставили на витрину или стол, за 20 – 30 минут могут нагреться до опасной температуры. В таких условиях патогенные микроорганизмы размножаются мгновенно, а безопасный срок хранения сокращается в разы», – объясняет эксперт, директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко.

Поэтому даже если вы приходите в любимые популярные кафе и рестораны, соблюдайте осторожность. Лучше отдавать предпочтение блюдам, которые готовятся при клиентах, а также стоит избегать сложных многокомпонентных салатов. Обязательно обращайте внимание на условия гигиены.

Ещё специалисты советуют учитывать степень термической обработки блюд. При заказе мяса, рыбы или продуктов из рубленого мяса на гриле важно убедиться, что они прожарены полностью, без кровянистых участков и сырой середины. Недостаточная прожарка в стандартных многокомпонентных блюдах, таких как котлеты, рубленые изделия, может привести к кишечным инфекциям, особенно в жаркую погоду.

«Дополнительный фактор риска – уличная грязь, которая оседает на продуктах и посуде. На открытых верандах, расположенных вдоль оживлённых улиц, в еду попадают выхлопные газы, дорожная пыль и другие загрязнители. Это опасно, когда пища остаётся неприкрытой даже в течение нескольких минут. Если не хочется сидеть в душном помещении, стоит отдать предпочтение заведениям в зелёных зонах, вдали от дорог», – отметила Елена Спеценко.

В общем, наслаждайтесь летом и жарой, но при этом ешьте безопасную и здоровую еду.

Продукты, заражённые микроорганизмами, не изменяют вкус, цвет, запах или внешний вид.