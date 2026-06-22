Диетолог назвал самую полезную минеральную воду

Нужно учитывать состояние здоровья. Врач-диетолог, эндокринолог Антон Поляков в беседе с aif.ru рассказал, как выбрать самую полезную минеральную воду.

Минеральные воды различаются по содержанию анионов и катионов, а значит, и по показаниям к применению. Одни виды помогают при гастрите, другие стимулируют желчеотток, третьи поддерживают электролитный баланс. Именно поэтому для лечения вода всегда подбирается врачом индивидуально.

При этом существует и условно универсальная минералка, которую можно в небольших количествах пить практически любому человеку. Речь идёт о «Ессентуках‑4».

«Но в любом случае там есть своя минерализация, свой состав, который так или иначе влияет на наш организм», — подчеркнул диетолог.

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