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Назван способ заставить кишечник работать по часам

Lenta.ru

Гастроэнтерологи Дэвид Кахана и Сабина Хазан рассказали, как приучить кишечник работать по часам. Способы они назвали изданию Health.

Назван способ заставить кишечник работать по часам
© Лента.Ru

По словам Хазан, кишечник работает по режиму, который напоминает циркадные ритмы сна. Если он сбился, то могут возникать запоры, появляться дискомфорт и другие симптомы. При этом врач отметил, что приучить кишечник работать по расписанию можно, если изменить утренние привычки.

Для этого Хазан посоветовала есть на завтрак больше клетчатки и пить кофе. Она объяснила, что клетчатка увеличивает объем стула, а кофе дает биохимический сигнал кишечнику проснуться. Кахана добавил, что для профилактики запора с утра полезно выпить стакан воды. Самым эффективным способом заставить кишечник работать он назвал физические упражнения.

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