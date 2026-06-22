Назван способ заставить кишечник работать по часам

Гастроэнтерологи Дэвид Кахана и Сабина Хазан рассказали, как приучить кишечник работать по часам. Способы они назвали изданию Health.

По словам Хазан, кишечник работает по режиму, который напоминает циркадные ритмы сна. Если он сбился, то могут возникать запоры, появляться дискомфорт и другие симптомы. При этом врач отметил, что приучить кишечник работать по расписанию можно, если изменить утренние привычки.

Для этого Хазан посоветовала есть на завтрак больше клетчатки и пить кофе. Она объяснила, что клетчатка увеличивает объем стула, а кофе дает биохимический сигнал кишечнику проснуться. Кахана добавил, что для профилактики запора с утра полезно выпить стакан воды. Самым эффективным способом заставить кишечник работать он назвал физические упражнения.

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