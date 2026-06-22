Врач перечислил, кому противопоказаны занятия йогой

Старший инструктор-методист отделения восстановительной медицины АО «Медицина» Кирилл Антонов перечислил в разговоре с «Чемпионатом», каким людям противопоказаны занятия йогой. Она может быть опасна для тех, кто страдает рядом заболеваний.

«Речь идёт о тяжёлых психических расстройствах, выраженных сердечно-сосудистых проблемах, острых инфекциях, злокачественных опухолях, заболеваниях крови и некоторых других серьёзных состояниях. При сильном ухудшении самочувствия во время занятий тоже не стоит продолжать через силу», — сказал врач.

Отдельно стоит сказать о динамичных и силовых направлениях йоги. Они могут быть значительно тяжелее для организма, чем кажется со стороны, поэтому новичкам и людям с хроническими болезнями лучше начинать только под присмотром грамотного инструктора.

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