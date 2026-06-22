Гастроэнтеролог рассказал, когда можно покупать арбузы без риска для здоровья

Многие с нетерпением ждут появления арбузов на прилавках, но покупать первые плоды опасно для здоровья. Об этом в беседе с «Чемпионатом» рассказал кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог федеральной сети клиник экспертной онкологии «Евроонко» Владимир Логинов.

Главная проблема ранних арбузов — не сами удобрения (нитраты), а то, во что они превращаются в нашем организме. Под действием бактерий в кишечнике нитраты перерабатываются в нитриты, а те, в свою очередь, — в нитрозамины, доказанные канцерогены. Особенно опасно, если у человека есть проблемы с желудком или дисбактериоз.

Врач отмечает, что нитриты мешают крови переносить кислород. Уже через пару часов могут посинеть губы и ногти, закружиться голова, появится одышка. У детей дело может дойти до судорог и потери сознания. Кроме того, возможны небольшие кровотечения и повреждения слизистой, резкое ппадение давления.

Недобросовестные фермены делают инъекции мочевины, чтобы арбуз быстрее покраснел. Из-за этого внутри ягоды появляются микротрещины, куда проникают вредные бактерии — например, кишечная палочка или сальмонелла. Кроме того, содержание нитратов в таком арбузе может превышать норму в пять раз. Если есть такие арбузы постоянно, это может привести к раку желудка или печени, предупреждает Логинов.

При выборе арбуза врач рекомендует ориентироваться на регион происхождения и внешние вризнаки.

Для проверки арбуза Логинов советует использовать простой домашний тест. Для этого бросьте кусочек мякоти в воду. Равномерное окрашивание (без нитей) — признак избытка нитратов. Безопасный арбуз даст лишь лёгкое помутнение.

Ранние арбузы нельзя есть детям до 3 лет, беременным и пациентам с хронической почечной недостаточностью, резюмирует врач.

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