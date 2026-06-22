Врач-невролог рассказала, как белые ночи влияют на здоровье

Влияют ли белые ночи на самочувствие и психику человека, и стоит ли опасаться периода, когда солнце почти не садится? На эти вопросы в беседе с «Чемпионатом» ответила врач-невролог клиники «Евроонко» в Санкт-Петербурге Елена Жураковская.

По словам эксперта, продолжительный световой день имеет двойственный эффект. С одной стороны, он однозначно полезен: организм становится более активным и выносливым, а усталость накапливается медленнее. Дополнительный солнечный свет способствует активной выработке витамина D, который необходим для крепости костей, нормальной работы мышц и защиты от инфекций. Кроме того, в этот период реже встречаются тревожные и депрессивные состояния — люди, страдающие от сезонной хандры зимой, летом чувствуют себя значительно лучше.

Однако у медали есть и обратная сторона. Чем длиннее день, тем короче ночь, и главный риск заключается именно в нехватке темноты для полноценного восстановления. Врач подчёркивает, что в период белых ночей критически важно не сокращать время, отведённое на сон.

Особое внимание невролог обратила на выработку мелатонина — так называемого «гормона сна», который производится мозгом исключительно в условиях темноты. Если свет попадает на сетчатку глаза, выработка мелатонина блокируется.

«Поэтому в период белых ночей необходимо тщательно затемнять спальню или пользоваться светонепроницаемыми масками, иначе сон может стать недостаточным, поверхностным, не приносящим полноценного отдыха», — заключает Елена Жураковская.

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