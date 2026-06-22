Что нужно менять после 40 лет, чтобы долго жить

После 40 лет профилактика — это не «начать срочно лечиться», а регулярно отслеживать ключевые риски: давление, вес, глюкозу, холестерин, физическую активность и состояние суставов. Многие хронические болезни долго не дают ярких симптомов, поэтому ориентироваться только на самочувствие — ошибка, сообщил «Свободной Прессе» врач травматолог-ортопед, артроскопический хирург Кирилл Керимов.

«Питание после 40 — это не строгая диета, а устойчивый режим: меньше сахара, избытка соли, алкоголя и ультрапереработанных продуктов; больше белка, овощей, рыбы, круп, бобовых, кисломолочных продуктов при переносимости. Главная цель — не «идеальный рацион», а контроль веса, давления, сахара и холестерина. Сон и стресс тоже нельзя выносить за скобки. Хронический недосып повышает тягу к сладкому, ухудшает восстановление и усиливает болевую чувствительность. Если человек постоянно устал, плохо спит, заедает стресс и при этом пытается «лечиться спортом», обычно это быстро заканчивается срывом или травмой», - сообщил врач.

Ранее новости сообщали, что при повышенном артериальном давлении следует принимать препараты регулярно, а не только при скачках. Также сообщалось, при каком давлении нужно немедленно вызывать скорую.