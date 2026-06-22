Профессор рассказала, сколько клубники можно съесть без вреда для здоровья

Единой «магической цифры» не существует, но разумные ориентиры всё же есть. Доктор медицинских наук, профессор, специалист по интегративной и антивозрастной медицине Светлана Каневская в беседе с «Чемпионатом» рассказала, сколько клубники можно съедать в день без вреда для организма.

Для здорового взрослого человека безопасный диапазон потребления составляет примерно одну порцию в день — около 80–150 г, что соответствует 7–10 ягодам среднего размера. При этом клубника должна быть частью общей суточной нормы фруктов (обычно рекомендуется около двух порций). Также важно учитывать индивидуальную переносимость и сопутствующие заболевания.

Профессор пояснила, что ни одно серьёзное международное руководство не устанавливает жёсткий верхний лимит именно для клубники, в отличие от соли или алкоголя. Вопрос звучит иначе: сколько клубники логично включить в разнообразный рацион, чтобы получить пользу и не выйти за разумные пределы по сахару, кислотности и клетчатке.

Систематический обзор научных работ показал, что ежедневное включение клубники в рацион улучшает показатели липидного обмена и снижает маркеры воспаления у людей с повышенным сердечно-сосудистым риском. Также есть данные об улучшении когнитивных показателей, умеренном снижении артериального давления и повышении антиоксидантного статуса, отмечает Каневская.

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