Диетолог объяснил, какой овощ обязательно нужно добавить в рацион

Свежий зеленый лук может стать отличным дополнением к огромному количеству блюд. Но некоторым людям лучше отказаться от его употребления. Подробнее о том, как выбрать зеленый лук, чем он полезен и вреден, «Вечерняя Москва» узнала у диетолога Елены Соломатиной.

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Чем полезен зеленый лук

Зеленый лук является отличным источником витамина C, рассказала эксперт. Больше всего этого элемента содержится в ранней весенней зелени. Кроме того, лук обладает бактерицидными свойствами.

«В луке есть раздражающие органические кислоты, которые стимулируют пищеварение. Кроме того, раньше всегда рекомендовали есть побольше этой зелени, чтобы зубы были в отличном состоянии. Бактерицидные свойства лука не дают развиваться налету», — отметила диетолог.

Это растение содержит также большое количество клетчатки и коллагена, который является соединительной тканью для клеток тела, продолжила специалист:

«Без него человек бы "растекся" по земле и не держал бы форму. Особенно важен коллаген людям в возрасте: его становится все меньше, и он хуже обновляется, что приводит к окостенению суставов, жесткости мышц, появлению морщин, слабости десен и изменениям глазного яблока».

Из интересного — в луке есть вещество кверцитин, которое применяли при лечении пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщила Соломатина:

«Люди, которые принимали его, лучше шли на поправку, в том числе после искусственной вентиляции легких. После пандемии начались исследования кверцитина. Он укрепляет сосуды, особенно капилляры, бронхо-легочную систему и защищает клетки от разрушения, оказывает противовоспалительное действие».

Кому противопоказано есть зеленый лук

По словам диетолога, зеленый лук раздражает слизистую, благодаря чему стимулирует выработку желудочного сока и улучшает пищеварение.

«Но гастриты, язвы, панкреатит, заболевания печени, мочевого пузыря станут противопоказанием к добавлению лука в рацион. Также он обладает желчегонным эффектом, но если в желчном пузыре есть камни, то после употребления растения в пищу могут возникнуть желчные колики. А из-за обилия клетчатки человек может столкнуться с метеоризмом и вздутием», — предупредила Соломатина.

Как правильно выбрать и хранить

По словам эксперта, кончики и перья зеленого лука должны быть упругими. Также следует обратить внимание на его аромат.

«Молодое растение выдергивают вместе с луковичками. Они тоже должны сохранять упругость. Когда он начинает подгнивать или долго лежит, запах начинает портиться, становится специфическим. Не отличить свежий лук от залежавшегося на вид довольно сложно», — отметила Соломатина.

Хранить растение нужно в холодильнике, но не слишком длительное время, подчеркнула диетолог. Лучше всего положить его в ящик в дышащем пакете или вовсе без него.

«Добавить лук можно в окрошку и другие супы, различные салаты. Но важно помнить, что термическая обработка может разрушить полезные вещества в растении, поэтому лучше есть его сырым», — заключила собеседница «ВМ».

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