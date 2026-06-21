Перечислены летние продукты, полезные для сердца и нервной системы

Лето — лучшее время, чтобы поддержать организм, и в первую очередь — восполнить запасы магния. Это не просто тренд, а жизненная необходимость: именно он отвечает за работу нервной системы, мышц и сердца, а его нехватка проявляется утомляемостью, судорогами и раздражительностью, рассказала "Российской газете" нутрициолог, эксперт бренда EGENY Марина Ляшенко.

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По ее словам, этот элемент содержится во многих летних продуктах.

Например, в арбузе. В 100 граммах содержится до 224 мг магния. Поэтому перекус арбузом — это не просто утоление жажды, а серьезная подпитка для сердечно-сосудистой системы в знойный день.

Шпинат, укроп, петрушка, свекольная ботва — настоящие природные концентраты.

«Добавляйте их в салаты и смузи: помимо магния они дадут организму комплекс витаминов и антиоксидантов», — советует специалист.

Клубника, малина и черная смородина не только вкусны, но и богаты магнием и калием. Это идеальная профилактика сердечно-сосудистых рисков в летний период. Кабачки и баклажаны — тоже кладезь магния, который поддерживает водный баланс и здоровье сердца. Они низкокалорийны и отлично насыщают, что особенно актуально в жару.

«Однако давайте будем реалистами: даже при самом идеальном рационе покрыть суточную потребность в магнии только за счет пищи может быть сложно. И не только из-за истощения почв и низкой нутрицевтической плотности продуктов, но и из-за образа жизни и наличия вредных привычек. И здесь на помощь приходят пищевые добавки. Сегодня на рынке представлен большой ассортимент добавок с магнием. Важно обращать внимание на форму магния, от которой напрямую зависит степень его усвоения, а значит, и эффективность», — добавляет эксперт.

По ее словам, одной из наиболее эффективных форм считается магний таурат в питьевой (жидкой) форме. Он обладает высокой биодоступностью, не нарушает работы ЖКТ и помогает восполнить дефицит магния.