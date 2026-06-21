Дерматолог рассказал, какой продукт замедлит выпадение волос

Включение этого продукта в ежедневный рацион может укрепить волосы и замедлить процесс облысения. Об этом в беседе с «Абзацем» рассказала врач-дерматолог-косметолог Василина Миронова.

© Чемпионат.com

Речь идёт о яйцах. Они богаты белком, биотином, железом и цинком — питательными веществами, необходимыми для здоровья волосяных фолликулов.

«Конечно, только употребление яиц не сможет полностью остановить процесс облысения, — подчеркнула специалист. — Но они могут поддерживать общее здоровье волос и кожи головы, замедлить выпадение и улучшить состояние существующих волос, делая их более крепкими, менее подверженными ломкости».

При этом Миронова напомнила, что облысение — сложный процесс, обусловленный в первую очередь генетикой и гормональными изменениями. При первых признаках алопеции необходимо обратиться к трихологу или дерматологу для выяснения точной причины.