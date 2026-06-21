Доктор объяснил, чем опасны безникотиновые вейпы

Даже безникотиновые вейпы могут временно повышать жесткость аорты — главной артерии организма, от эластичности которой зависит нагрузка на сердце и риск сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом «Газете.Ru» рассказала кандидат наук Эльвира Хачирова, доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней №2 Института клинической медицины Пироговского Университета.

Аорта в норме должна оставаться эластичной – это позволяет ей сглаживать пульсовую волну после выброса крови из сердца и поддерживать стабильное кровоснабжение органов. Если сосуд становится жестче, сердцу приходится работать с большей нагрузкой, а риск гипертонии, ишемической болезни сердца, инсульта и сердечной недостаточности возрастает.

«Исследование, опубликованное в престижном европейском журнале, показало, что через 30 минут после парения жесткость аорты (ключевой показатель здоровья сосудов) увеличивается так же, как и после выкуривания обычной сигареты. Причем этот эффект наблюдался даже при использовании безникотиновых жидкостей», – рассказала эксперт.

По словам специалиста, вред электронных сигарет может быть связан не только с никотином, но и с компонентами самих жидкостей — ароматизаторами, пропиленгликолем и глицерином. При нагревании они образуют вещества, раздражающие сосудистую стенку и усиливающие окислительный стресс.

Хачирова отметила, что представление о вейпах как о более безопасной альтернативе сигаретам не так однозначно. У людей, полностью отказавшихся от обычного курения в пользу электронных сигарет, действительно могут снижаться некоторые показатели воздействия канцерогенов. Однако по сердечно-сосудистым маркерам ситуация выглядит иначе: воспаление сосудов и окислительный стресс уменьшаются незначительно, а жесткость артерий часто остается высокой.

Самым опасным сценарием врач назвала «двойное использование», когда человек одновременно курит обычные сигареты и вейп. В таком случае вредные эффекты суммируются, а сердечно-сосудистые риски только растут.