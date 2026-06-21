Сколько ягод и фруктов можно есть в день

Фрукты и ягоды летом – любимая россиянами и действительно полезная еда. Но увлекаться не стоит даже тем, что приносит пользу организму.

«Осторожность требуется не столько с конкретными фруктами, сколько с их количеством. Даже самые полезные плоды содержат природные сахара. Например, за один прием пищи здоровому взрослому человеку обычно достаточно 150-300 граммов ягод или 1-2 фруктов среднего размера. В течение дня оптимальной считается порция фруктов и ягод общим объемом около 300-500 граммов», — сообщила «Свободной Прессе» специалист по восстановительной медицине Татьяна Картавенко.

Клубника и другие ягоды чаще становятся причиной аллергических реакций, особенно у детей и людей с аллергическими заболеваниями.

«Черешня, виноград, инжир и хурма при чрезмерном употреблении могут вызывать вздутие живота и дискомфорт со стороны желудочно-кишечного тракта. Виноград и сладкие сорта фруктов требуют более внимательного контроля у пациентов с сахарным диабетом. При заболеваниях почек иногда приходится ограничивать продукты с высоким содержанием калия, включая бананы, абрикосы и некоторые сухофрукты. При обострении гастрита или язвенной болезни хуже могут переноситься кислые ягоды и цитрусовые», - предупредила врач.

Ранее диетолог объяснил, сколько можно съесть ягод в день.