Почему яйца полезно есть каждый день

Одна из самых громких последний научных сенсаций утверждает: если у человека нет серьезных проблем со здоровьем, полезно съедать 5-7 яиц в неделю. А как же холестерин? Десятилетиями человеку внушали: мы говорим яйцо - подразумеваем холестерин. А потому рекомендовалось съедать 1-2 яйца в неделю.

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И вдруг картина кардинально изменилась. Оказывается, что вред холестерина не был научно доказан. Что во всем виноваты "страшилки" в популярных американских журналах, на которые наука не удосужилась дать обоснованные ответы.

И вот сейчас ученые сразу нескольких стран, в частности, США, Японии, Китая, Австралии, проведя свои собственные исследования, единодушно яйцо реабилитировали. Они заявили, что оно не просто безвредно, но и полезно при многих болезнях, в частности, и Альцгеймера. Более того, яйцо повышает так называемый "хороший " холестерин (ЛПВП), а значит, препятствует образованию бляшек и формированию атеросклероза.

Откуда такие "выдающиеся" способности яйца? Оказывается, в них - кладезь важнейших для организма веществ: содержатся все макро- и микроэлементы таблицы Менделеева, 12 основных витаминов, 96% минералов, аминокислоты, холин и далее по списку.

И, как сейчас утверждают ученые, яйца снижают холестерин, способствуют увеличению мышечной массы, укреплению костей, поддержанию функции мозга, снижению кровяного давления, предотвращению появления катаракты и улучшению зрения, поддержанию работоспособности печени и т.д. Например, по данным американских ученых, одно яйцо в день снижает риск болезни Альцгеймера на 27% по сравнению с теми, кто вообще не ест яйца.

Итак, яйцо наука реабилитировала, но врачи советуют: с ним, как с любым продуктом, важно соблюдать меру. Ведь все индивидуально, а значит - слушайте себя.