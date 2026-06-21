Что обязательно должно быть в пляжной аптечке

Врач-терапевт Надежда Чернышова посоветовала россиянам заранее подготовить аптечку с самыми необходимыми средствами перед походом на пляж. Ее обязательное содержимое она раскрыла в беседе с Life.ru.

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Собеседница издания отметила, что отдыхающим стоит положить в аптечку пантенол или любое другое средство от солнечных ожогов, средства от укусов насекомых и мелких травм и солнцезащитные кремы с SPF от 30 до 50.

Чернышева также порекомендовала соотечественникам брать с собой на пляж пластыри, стерильный бинт и антисептики, так как там легко получить порез, царапину или ссадину. А вот от йода и зеленки она призвала отказаться — эти средства искажают цвет раны при ревизии и создают дополнительный ожог.

Не лишними будут в пляжной аптечке и жаропонижающие, обезболивающие, противоаллергические и антигистаминные препараты, а также регидрон и смекта, добавила врач. Людям с хроническими заболеваниями она напомнила о необходимости взять все назначенные препараты.

Ранее россиянам раскрыли важные правила перевозки лекарств в жару. В частности, их следует держать в салоне или купе, избегая багажных отсеков.