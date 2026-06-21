Какие виды рыбы помогают снизить уровень стресса

Хроническая тревожность далеко не всегда связана с особенностями характера или тяжёлыми жизненными обстоятельствами. Нередко причина кроется в дефиците веществ, необходимых нервной системе для стабильной работы. Как рассказала врач-терапевт Юлия Ватагина в беседе с «Чемпионатом», один из самых доступных способов восполнить их — регулярно включать в рацион жирную рыбу.

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Эксперт выделила три ключевых механизма, через которые питание влияет на устойчивость к стрессу.

Первый — фосфор. Мозг потребляет около 20% всей энергии организма, и для производства энергии на клеточном уровне необходим фосфор, обеспечивающий передачу импульсов между нервными клетками. При его нехватке энергообмен нарушается, и человек начинает острее реагировать на стресс. Лидеры по содержанию фосфора среди доступных рыб — минтай и хек. Две-три порции в неделю помогают восстановить энергетический баланс, и раздражение в стрессовых ситуациях становится управляемым.

Второй механизм — разрыв порочного круга со сладким, отмечает Юлия Ватагина. В моменты напряжения мозг требует быстрой энергии, и человек тянется к сладкому и выпечке. Однако резкий скачок сахара неизбежно сменяется таким же резким падением, которое организм воспринимает как новый стресс — кортизол снова растёт, и тревога не уходит. Разорвать этот круг помогает триптофан — аминокислота, из которой строится серотонин, вещество, отвечающее за спокойствие и удовлетворённость. Богатые источники триптофана — тунец и палтус.

«Чем больше этого вещества поступает с едой, тем меньше тело требует сладкого в стрессовых ситуациях», — говорит терапевт.

Третий фактор, который некоторые люди совсем не связывают с тревогой, — состояние нервной оболочки.

«Каждый нервный импульс в организме передаётся по волокнам, покрытым специальным защитным слоем — миелином. Когда этот слой истончается или повреждается, нервная система начинает работать нестабильно: реакции становятся непредсказуемыми, а возбудимость растёт», — объясняет врач.

Треска и пикша богаты B12, который поддерживает целостность миелина, обеспечивая быструю и точную передачу сигналов. При достаточном уровне витамина стрессовые ситуации перестают выбивать человека надолго — раздражение проходит быстрее и не оставляет после себя изнурительного остаточного напряжения на весь день.