Врач рассказал, что нельзя есть в жару

В жаркую погоду организм работает на пределе возможностей, и некоторые продукты могут привести к серьёзным проблемам со здоровьем — вплоть до реанимации. Об этом в беседе с «Чемпионатом» рассказала психиатр-нарколог, основатель Клиники доктора Калюжной Марина Калюжная.

© Чемпионат.com

По словам специалиста, в жару не рекомендуется употреблять три продукта.

Во-первых, это алкоголь.

«В жару первое, от чего я прошу держаться подальше — алкоголь, — предупреждает врач. — Летом организм и так работает на износ: сосуды расширены, сердце нагружено. Добавьте алкоголь — и обезвоживание нарастает стремительно, жажда не утихает, самоконтроль падает».

Калюжная поделилась тревожной статистикой из своей практики:

«Я видела пациентов, которые «немного выпили в жару» — и это заканчивалось тяжёлым состоянием, а то и реанимацией».

Второй опасный напиток — энергетики. Одна банка в жару, по словам нарколога, равна примерно семи чашкам кофе на фоне перегретого организма.

«Сердечно-сосудистая система это не приветствует», — подчеркнула эксперт.

Наконец, в жару не стоит есть жирную еду. Организм тратит колоссальные ресурсы на переваривание жирной пищи именно тогда, когда эти ресурсы нужны ему, чтобы справляться с жарой.