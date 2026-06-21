Врач подсказал, как избежать деменции

Врач-невролог Игорь Мальцев раскрыл способ избежать деменции — для этого важны регулярные физические и интеллектуальные нагрузки. Об этом он рассказал в интервью RT.

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«Важна постоянная интеллектуальная нагрузка: чтение, изучение новых навыков, решение логических задач и другие виды умственной активности помогают дольше сохранять функции мозга», — добавил он, подчеркнув важность регулярных физических нагрузок и правильного питания.

Врач отметил, что курение и употребление алкоголя существенно повышают риск развития когнитивных нарушений из-за повреждения сосудистых стенок и токсического воздействия на мозг. Также этому способствует и употребление быстрых углеводов, что повышает вероятность заболевания сахарным диабетом, который, в свою очередь, «постепенно ухудшает состояние сосудов и негативно отражается на кровоснабжении головного мозга».

Ранее к схожему выводу пришел врач общей практики Амир Хан. По его словам, профилактика деменции обычно ассоциируется с умственными тренировками, чтением и решением головоломок, однако последние исследования показывают, что физическая форма человека играет не менее важную роль в сохранении здоровья мозга.