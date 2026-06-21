Россиянам рассказали о пике активности клещей

Пик активности клещей в России чаще всего приходится на период с апреля по июнь. Об этом РИА Новости сообщили в страховой компании «Согласие».

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«Пик сезона клещей традиционно приходится на период с апреля по июнь, однако быть осторожным на природе стоит вплоть до сентября», — указала замдиректора департамента урегулирования убытков по личным видам страхования «Согласия» Людмила Страхова.

Чаще всего клещи встречаются в лесах с густой травой, на заросших обочинах дорог, в оврагах или канавах. В зоне риска находятся кладбища с обильной растительностью, дачные участки, граничащие с лесом. Риску укусов больше всего подвержены дачники, садоводы, лесники, охотники, туристы, а также все, кто работает на улице.

Чтобы снизить риск укуса, следует скашивать траву, не допускать захламления территории, а также обрабатывать участок и прилегающую полосу за забором инсектоакарицидными препаратами.

Ранее жительница Оренбургской области Анастасия сутки проходила с клещом в глазу. Девушка обратилась в больницу, где членистоногое сняли с века, а глаз обработали.