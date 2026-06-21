Дерматолог рассказал, как смартфон крадет вашу молодость и чистую кожу

Современный человек проводит со смартфоном в руках несколько часов в сутки, и далеко не все задумываются о том, какое влияние это оказывает на внешность. Помимо общеизвестных проблем с осанкой, зрением и качеством сна, эксперты бьют тревогу по поводу состояния кожи. Основных факторов риска три, и каждый из них действует незаметно, но неумолимо.

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Первая и самая очевидная угроза — бактериальная. Поверхность экрана смартфона за день покрывается миллионами микроорганизмов, которые при разговоре или случайном прикосновении к лицу легко переносятся на кожу. Это приводит к закупорке пор, воспалениям и высыпаниям. Дерматологи рекомендуют не прижимать телефон к щеке во время звонков, отдавая предпочтение гарнитуре или громкой связи, а также регулярно обрабатывать экран антисептическими салфетками, пишет «Комсомольская правда».

Второй скрытый враг — синий свет (HEV-излучение), который проникает в глубокие слои дермы, разрушает ее защитный барьер, провоцирует появление пигментных пятен и ускоряет фотостарение. Третий фактор связан с осанкой: привычка низко наклонять голову, разглядывая новостную ленту, со временем формирует стойкие поперечные складки и морщины на шее — так называемое «текстовое лицо» или «шея технолога».

По словам врача-дерматовенеролога Снежаны Манцуровой, заведующей стационарным отделением ГАУЗ ТО «Областной кожно-венерологический диспансер», избежать этих последствий вполне реально. Достаточно соблюдать несколько простых, но системных правил: ограничивать время непрерывного использования гаджетов, практиковать цифровой детокс хотя бы за час до сна и не забывать о базовой гигиене экрана. Манцурова подчеркивает, что здоровье кожи напрямую зависит от наших повседневных привычек, и иногда самые незначительные изменения в поведении способны дать более заметный эффект, чем дорогостоящие кремы и сыворотки.

Врачи напоминают, что профилактика всегда эффективнее лечения. В условиях тотальной цифровизации, когда смартфон стал продолжением руки, осознанное отношение к его использованию — это не просто тренд, а необходимая мера для сохранения молодости и чистоты кожи. Специалисты советуют воспринимать рекомендации по защите от гаджетов не как временную акцию, а как новый стандарт повседневного ухода за собой.

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