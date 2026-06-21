Очередное предупреждение о смертельной опасности, казалось бы, безобидных гастрономических привычек прозвучало из уст практикующего кардиолога.

Врач Дмитрий Орлов, чьи слова приводятся в публикации информационного ресурса «Царьград», акцентировал внимание на том, что систематическое потребление сахара в количествах, значительно превышающих физиологическую норму, является мощным триггером сосудистых катастроф.

Медик подчеркнул, что речь идет не о разовых слабостях в виде торта к чаю, а о годами формирующемся патологическом фоне, когда артериальное давление неуклонно растет, стенки сосудов поражаются атеросклеротическими бляшками, а углеводный обмен дает сбой, открывая дорогу сахарному диабету второго типа. В этой связи инсульт или инфаркт, по его мнению, становятся лишь вопросом времени.

Особое внимание доктор обратил на то, что основная угроза сегодня исходит вовсе не от очевидных кондитерских изделий. Гораздо более коварным противником он назвал продукты с высоким содержанием добавленного сахара, которые потребитель обычно не воспринимает как сладости.

В этот перечень вошли промышленные газировки, пакетированные фруктовые соки, ароматизированные йогурты, а также большинство готовых соусов и полуфабрикатов. Этот «скрытый» сахар, маскирующийся под безобидные ингредиенты, формирует ежедневную избыточную глюкозную нагрузку, о которой человек даже не догадывается, и тем самым наносит вред организму исподволь, без явных сигналов тревоги.

Вместе с тем кардиолог не призывает к тотальной и жесткой аскесе в питании. По его словам, разумный подход заключается в постепенном и осознанном сокращении доли быстрых углеводов в меню. Конкретные рекомендации специалиста выглядят вполне выполнимыми: полностью исключить из рациона все сладкие напитки, существенно уменьшить порции десертов, а вместо привычных перекусов использовать свежие фрукты и орехи. Такой переход, по мнению врача, позволит значительно снизить метаболические риски без мучительного чувства лишения, при этом дав сердечно-сосудистой системе необходимую передышку.

Ранее кардиолог Байдина рассказал, что последствия «тихого» инфаркта – от рубца до сердечной недостаточности. Не стресс и не еда: названа главная причина, по которой инсульт настигает внезапно.