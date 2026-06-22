Диетолог предупредил о скрытой опасности кофе с сиропом

Добавление сиропа в кофе может маскировать его плохое качество, поэтому напиток лучше пить в чистом виде. Об этом в беседе с aif.ru рассказал диетолог Антон Поляков.

«Часто бывает так, что использование сиропа в кофе маскирует не очень хорошее качество этого напитка. Как правило, это любят практиковать с дешевыми сортами кофе, которые сами по себе не очень полезны. Я не рекомендую использовать сиропы. Если хочется пить кофе, лучше употреблять его в чистом виде хорошего качества и с низкой кислотностью», — пояснил диетолог.

В этом случае напиток принесет заряд бодрости организму, добавил он.

По его словам, в сиропах также содержится большое количество сахара, который быстро усваивается и вызывает скачки сахара в крови. Особую осторожность с ними следует соблюдать тем, у кого есть лишний вес, ожирение и сахарный диабет.

Поляков добавил, что добавки в кофе могут также нарушать систему контроля аппетита, повышать риск переедания и вызывать аллергические реакции.

Ученые до этого выявили новые возможные риски, связанные с употреблением продуктов, подслащенных кукурузным сиропом с высоким содержанием фруктозы. Исследование на молодых самках крыс линии Sprague-Dawle показало, что регулярное потребление HFCS-сладкой воды увеличивало массу надпочечников — признак хронического стресса, а также удлиняло эстральные циклы, свидетельствующие о нарушениях репродуктивной функции.

Ранее диетолог предупредил, кому опасно пить кофе с сиропами.