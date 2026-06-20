Эксперты объяснили, как правильно защищать кожу от ультрафиолета

Солнцезащитный крем нужен не только на пляже, но и в городе, и во время активного отдыха. При этом для разных ситуаций подходят разные средства, а главный секрет эффективной защиты — это не только высокий SPF, но и правильное использование крема. О том, как выбрать солнцезащитное средство и каких ошибок стоит избегать, "Российской газете" рассказали опрошенные эксперты.

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Так, для повседневной жизни в городе подойдут средства с фактором защиты не ниже SPF 30, а в особенно солнечные дни лучше отдавать предпочтение средствам с SPF 50+. Причем пользоваться ими стоит ежедневно, даже если человек проводит большую часть времени в помещении или за рулем, так как UVA-лучи проникают через стекло и ускоряют процессы фотостарения, рассказала канд. мед. наук, врач-дерматовенеролог, косметолог, основатель сети клиник эстетической медицины "Реформа" Наталья Михайлова. Она советует обращать внимание на то, чтобы средство защищало сразу от UVA- и UVB-излучения.

«Наиболее эффективны современные формулы, сочетающие физические (например, оксид цинка и диоксид титана) и химические (тиносорб, мексорил, ювинул) фильтры. Физические отражают солнечные лучи, а химические поглощают их, обеспечивая более надежную защиту», — уточнила собеседница.

Дополнительным плюсом станут антиоксиданты и увлажняющие компоненты: витамины С и Е, ниацинамид, феруловая кислота, аминокислоты, гиалуроновая кислота, экстракты шелковицы и толокнянки. А для более удобного обновления защиты в течение дня можно использовать стики или пудры с SPF. Не стоит забывать и о губах — для них подойдут специальные бальзамы с защитой от солнца.

Для отдыха у моря Михайлова рекомендует выбирать водостойкие средства с SPF 50+ и выше, поскольку вода и песок усиливают воздействие ультрафиолета. После купания лучше смыть с кожи морскую воду, вытереться полотенцем и повторно нанести крем.

«Ни одно, даже самое лучшее солнцезащитное средство не отменяет правил безопасного загара. На активном солнце лучше находиться до 11:00 и с 16:00, а после солнечных ванн использовать успокаивающие лосьоны с антиоксидантами и витамином Е — они помогают восстановить барьерные функции кожи, увлажняют ее и закрепляют загар», — добавила врач.

Во время активного отдыха на природе — походов, длительных прогулок или спортивных занятий — стоит выбирать водостойкие формулы с SPF 50 и защитой от обоих типов ультрафиолетовых лучей. Такие средства лучше выдерживают повышенное потоотделение и длительное пребывание на открытом воздухе.

Отдельного внимания требует детская кожа. Михайлова напомнила, что даже легкие солнечные ожоги, полученные в детстве, в будущем могут увеличить риск развития меланомы. Поэтому для детей лучше использовать специальные средства с физическими фильтрами — оксидом цинка или диоксидом титана.

Главное правило, по словам специалиста, остается неизменным: крем нужно наносить за 20-30 минут до выхода на улицу. На активном солнце любое солнцезащитное средство следует обновлять каждые два часа. После купания делать это нужно обязательно, даже если производитель обещает водостойкость, подчеркнула врач-дерматовенеролог высшей категории сети клиник "Персона" и "Прозрение" Ольга Журавлева.

При этом в городских условиях одного утреннего нанесения может быть достаточно, если человек большую часть дня проводит в помещении. Однако тем, кто работает возле окна, расслабляться не стоит: до 80% UVA-лучей проходят сквозь стекло, поэтому защита актуальна и в помещении. Еще одна распространенная ошибка — недостаточное количество крема. Так, на лицо и шею нужно около трети чайной ложки, на все тело — примерно две столовые ложки.

«Большинство людей наносят в 3-4 раза меньше, чем необходимо, и фактическая защита оказывается значительно ниже заявленной на упаковке», — сказала Журавлева.

Защита от солнца постепенно ослабевает не только под солнцем, но также из-за пота, привычки касаться лица и даже использования матирующих салфеток. В этих случаях обновлять средство нужно регулярно, дополнила кандидат культурологии, юрист, доцент кафедры иностранных языков и межкультурной коммуникации Финансового университета при Правительстве РФ Ольга Климова.

Многие люди ошибочно думают, что уже загоревшей коже защита не требуется, рассказал ассистент кафедры гуманитарных наук факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при Правительстве РФ Ярослав Климов. Однако на самом деле загар — это повреждение кожи, а не защита.