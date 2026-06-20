Перечислены неочевидные симптомы обезвоживания на море

Во время пребывания около воды можно получить обезвоживание. На это состояние могут указывать сонливость, тошнота и головокружение, рассказала в беседе с NEWS.ru нутрициолог, эксперт по активному долголетию Елена Желянина.

Специалист развенчала распространённый миф: многие уверены, что если просто пить воду в жару, то обезвоживание не наступит. Однако на активном солнце и при плавании организм теряет не только жидкость, но и электролиты — минералы, отвечающие за водный баланс, работу сердца, мышц и нервной системы.

Первые признаки обезвоживания, по словам эксперта, часто маскируются под обычную пляжную усталость: слабость, головная боль, сухость во рту и сонливость. Кроме того, тревожными сигналами являются учащённое сердцебиение, а к вечеру может возникнуть отёчность. Ещё один явный маркер — моча становится темнее и более концентрированной: так организм старается удерживать воду при дефиците жидкости и минералов.

Особую опасность представляет привычка многих отдыхающих компенсировать потерю жидкости коктейлями, пивом или сладкими газированными напитками. Нутрициолог предупредила, что они только усиливают потерю воды и электролитов, повышая нагрузку на сердце, сосуды и почки.