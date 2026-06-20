В чем опасность купания в фонтанах

Купание в городских фонтанах в жаркую погоду опасно для здоровья. Об этом рассказала врач-инфекционист, сотрудник Института медицины и медицинских технологий Новосибирского госуниверситета Юлия Ермолаева, передает ТАСС.

По ее словам, это связано с замкнутой системой водоснабжения — вода в фонтанах циркулирует по кругу и крайне редко подвергается должной дезинфекции. В такой теплой среде накапливаются загрязнения от людей, птиц и животных, что превращает систему в идеальный инкубатор для бактерий, грибов и простейших.

Одной из главных угроз Ермолаева назвала акантамебу — простейший организм, который при попадании в глаза может вызвать тяжелое воспаление роговицы, трудно поддающееся лечению и в ряде случаев приводящее к полной слепоте. В особой группе риска, по ее словам, находятся люди, использующие контактные линзы.

Кроме того, водяной аэрозоль, образующийся над поверхностью фонтана, способен содержать бактерии легионеллы. Вдыхание таких микрокапель, как пояснила эксперт, ведет к развитию легионеллеза — тяжелой формы пневмонии. Также в фонтанах нередко встречаются синегнойная палочка, вызывающая поражения кожи и ушей, и возбудители лептоспироза — острой инфекции, поражающей печень и почки.

Ранее врач общей практики Елена Павлова рекомендовала туристам перед поездкой на море дополнить дорожную аптечку минеральными солнцезащитными средствами. По ее словам, интенсивное солнечное излучение и контакт с морской водой могут вызвать раздражение кожи даже при использовании привычной косметики. Реакция, как отметила специалист, может проявляться в виде покраснения, зуда или мелкой сыпи.