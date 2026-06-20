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Россиян предупредили о вреде популярного способа исправления осанки

Lenta.ru

Маркетологи представляют корректоры осанки как универсальное средство, которое быстро и без усилий исправляет проблемы современного человека, что особенно привлекательно для тех, кто не хочет или не может заниматься лечебной физкультурой, посещать специалистов или проходить длительные курсы лечения, рассказал врач-невролог, мануальный терапевт Дмитрий Макаров. В беседе с «Лентой.ру» он предупредил россиян о вреде популярного приспособления.

В чем вред популярного способа исправления осанки
© Unsplash

На самом деле корректор не лечит причину сутулости, обозначил медик. По его словам, осанка зависит не только от положения плеч, важны мышцы кора, шеи, таз, стопы, привычки движения и состояние позвоночника. Корсеты же просто тянут плечи назад, но при этом не обучают тело держать положение самостоятельно, уточнил он.

«Корректор воздействует лишь на симптом — завернутые плечи, а не на истинную причину неправильной осанки. Сутулость — это результат комплексного дисбаланс в работе опорно-двигательного аппарата, который решается рядом действий», — Дмитрий Макаров, невролог, мануальный терапевт.

Более того, корректор может навредить мышцам, отметил собеседник «Ленты.ру», так как при длительном ношении тело «полагается» на изделие, и осаночные мышцы практически не используются. В результате они теряют тонус и силу из-за недостаточной нагрузки, пояснил эксперт.

«Исследования показывают, что уже через 3-4 недели ежедневного ношения корректора без параллельных упражнений сила мышц может снизиться на 15-20 процентов, а через 2-3 месяца — на 30-35 процентов. Это особенно опасно для детей и подростков с формирующимся мышечным корсетом, пожилых людей с возрастными изменениями мышц и тех, кто ведет сидячий образ жизни», — сообщил невролог.

Еще одним минусом, по словам врача, является, что корректор может перераспределять нагрузку на связки, суставы и другие группы мышц, которые не предназначены для постоянной поддержки осанки. Это приводит к перенапряжению в шее, плечах, пояснице и других областях. Например, если корректор слишком жесткий или неправильно подобран, он может усилить нагрузку на шейный или поясничный отделы позвоночника.

«Кроме того, без изделия появляется физиологическая и психологическая зависимости: человек чувствует дискомфорт, боль и быструю утомляемость. По данным исследований, до 85 процентов людей, использующих корректор более 4 месяцев, испытывают подобные чувства при попытке отказаться от него», — рассказал медик.

По его словам, корректор может быть уместен только в составе комплексной терапии или для профилактики при конкретных показаниях и строго по назначению врача. Например, в случае начальных степеней сколиоза, кифоза, лордоза; при боли в грудном и шейном отделах позвоночника, вызванных длительной статической нагрузкой, чтобы разгрузить переутомленные мышцы, при остеопорозе.

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