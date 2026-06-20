Раскрыта связь бассейнов с болезнями зубов

Чтобы не получить потемнение эмали, зубной камень и не оставить еще один отпускной бюджет у стоматолога, стоит внимательно относится к выбору бассейна, сообщил основатель федеральной сети клиник «Зубы за один день» Залим Кудаев. О неочевидных рисках он предупредил россиян в беседе с «Лентой.ру».

Не секрет, что для обеззараживания воды в бассейнах используется хлор, рассказал эксперт. По его словам, существуют рекомендуемые нормы использования этого вещества: они обеспечивают уровень pH от 7,2 до 7,6, что близко к естественному уровню pH в организме человека, но все же представляет собой слабощелочную среду, из-за чего зубы могут заметно потемнеть.

«В щелочной воде бассейна кальций и минералы, присутствующие во рту, будут затвердевать на зубах, а не растворяться, как это произошло бы при контакте с более кислотным раствором. Повышенный уровень pH в бассейне в сочетании с антимикробными соединениями также приводит к расщеплению белков во рту и их соединению с минералами. Так образуется твердый желтовато‑коричневый налет», — объяснил Кудаев.

Никто при этом не исключает вероятности того, что организаторы места купания вовсе не соблюдают рекомендации по концентрации хлора в воде, отметил специалист. Особую опасность, по его словам, представляют системы хлорирования бассейнов с использованием газа.

«В клинической практике описан случай, когда спортсмен‑пловец плавал в бассейне с газохлорированной водой в течение 27 дней. Он столкнулся не просто с визуальными дефектами, но и с заметной эрозией зубов. Что может нивелировать такой эффект? Регулярное фторирование зубов», —Залим Кудаев, основатель сети клиник.

Многие до сих пор не знают о такой опасности, хотя исследования проводились еще много десятилетий назад, указал собеседник «Ленты.ру». Так, в еженедельном отчете CDC о заболеваемости и смертности от 22 июля 1983 года приведена следующая статистика: эрозия эмали наблюдалась у 15 процентов людей, часто посещающих бассейн, в то время как у тех, кто плавает редко или не плавает вообще, она отмечалась лишь у 3 процентов.

Чтобы снизить риски, эксперты рекомендуют три простых шага, рассказал Кудаев. Во-первых, стоит искать бассейн, в котором используется система соленой воды — она оказывает антисептический эффект, но при этом не действует так разрушительно, как хлор. Во-вторых, полезно чистить зубы перед заплывом, но не после — чем меньше зубного налета и других органических веществ будет на эмали, тем слабее будет химическая реакция с веществами, содержащимися в воде. В-третьих, после купания можно выпить молока или съесть сыр или творог — за счет содержания кальция и фосфора эти продукты способствуют реминерализации зубов.

Ранее стоматолог Максим Лабухин рассказывал, что многие лекарства, например, противоэпилептические средства и иммунодепрессанты, сладкие сиропы от кашля, при постоянном приеме способны постепенно разрушать зубы.