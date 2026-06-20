Названа главная опасность дыма от шашлыка для глаз

Врач-офтальмолог центра «Зрение» Карина Козина рассказала РИА Новости, что дым, копоть и пары маринада шашлыка вызывают резь в глазах, которая может иметь такой же эффект, как легкий ожог от сварки.

По ее словам, дым от углей содержит раздражающие газы — формальдегид и акролеин, они напрямую воздействуют на нервные окончания роговицы. На слезной пленке могут оседать мельчайшие частицы сажи, которые механически царапают поверхность глаза. Маринад из лука и чеснока при попадании на горячие углы выделят едкие эфирные масла.

«Отдельная история — контактные линзы у мангала. Мягкая линза работает как губка: она впитывает частицы дыма и копоти и удерживает раздражители прямо у роговицы, а в горячем сухом воздухе еще и быстрее теряет влагу», — добавила Козина.

В начале мая исполняющая обязанности заведующей отделением медицинской профилактики Красногорской больницы Екатерина Сысоева говорила, что при приготовлении шашлыков многие используют жидкость для розжига, однако из-за своего опасного состава она может серьезно навредить здоровью.

Она отметила, что в состав жидкости входят нефтепродукты — бензин, керосин и другие. При попадании на кожу они вызывают химический ожог. Кроме того, значительный вред средство может причинить в том случае, если попадет на готовящиеся продукты и не успеет полностью сгореть.