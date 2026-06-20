Эксперт ответил, какие продукты в супермаркете являются самыми опасными

Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин предупредил россиян о продуктах из супермаркета, которые чаще других могут спровоцировать пищевые инфекции.

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В интервью URA.RU он, в частности, заявил, что в группу повышенного риска входят блюда из мяса птицы, листовые салаты и любые продукты с большим количеством соуса.

«Листья салата очень любит сальмонелла, — подчеркнул специалист. — Она может встречаться там даже чаще, чем на курице. При покупке таких продуктов необходимо внимательно оценивать их внешний вид и запах».

Шапкин также обратил внимание на опасность готовой еды из магазинов: из‑за отсутствия информации об условиях её приготовления и хранения покупатель не может полноценно оценить безопасность продукта.

Он посоветовал тщательно проверять товары на признаки порчи — нехарактерный запах, изменение цвета или следы длительного хранения.

В качестве дополнительной меры предосторожности Шапкин порекомендовал при возможности сначала приобретать потенциально опасные блюда небольшими порциями на пробу.