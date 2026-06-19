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Россиян предупредили об опасных последствиях приёма популярной биодобавки

Свободная пресса

Существует распространённое убеждение, что биодобавки полностью безопасны, но врачи напоминают, что даже привычные средства могут нанести вред, если использовать их неправильно.

Как омега-3 может нанести вред организму
© РИА Новости

О рисках, связанных с бесконтрольным приёмом омега‑3, в интервью изданию «Абзац» рассказала врач‑диетолог Елена Соломатина.

«Такая добавка при отсутствии контроля способна вызвать серьёзные сбои в работе желудочно‑кишечного тракта и одновременно создать дополнительную нагрузку на печень и почки», – предупредила она.

Омега‑3, пояснила Соломатина, представляет собой, по сути, жир. Когда доза оказывается слишком высокой, камни в жёлчном пузыре могут прийти в движение и повлечь за собой неблагоприятные последствия.

Поскольку у поджелудочной железы и жёлчных путей общий выводной проток, риски затрагивают и её. При этом усиливается нагрузка на печень и почки.

Диетолог также указала, что включать подобные добавки в рацион можно только после консультации с врачом.

Кроме того, заранее необходимо выяснить, как омега‑3 взаимодействует с другими лекарственными средствами.

Она также отметила, что эта добавка улучшает реологические свойства крови. Но в сочетании с некоторыми препаратами эффект может стать слишком сильным, и кровь начнёт разжижаться чрезмерно.

«Особенно осторожными должны быть люди, которые принимают препараты для снижения артериального давления, а также пациенты с нарушением кальциевого обмена. Им приём добавок обязательно следует согласовывать с врачом», – резюмировала диетолог.