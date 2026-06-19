Как омега-3 может нанести вред организму

Существует распространённое убеждение, что биодобавки полностью безопасны, но врачи напоминают, что даже привычные средства могут нанести вред, если использовать их неправильно.

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О рисках, связанных с бесконтрольным приёмом омега‑3, в интервью изданию «Абзац» рассказала врач‑диетолог Елена Соломатина.

«Такая добавка при отсутствии контроля способна вызвать серьёзные сбои в работе желудочно‑кишечного тракта и одновременно создать дополнительную нагрузку на печень и почки», – предупредила она.

Омега‑3, пояснила Соломатина, представляет собой, по сути, жир. Когда доза оказывается слишком высокой, камни в жёлчном пузыре могут прийти в движение и повлечь за собой неблагоприятные последствия.

Поскольку у поджелудочной железы и жёлчных путей общий выводной проток, риски затрагивают и её. При этом усиливается нагрузка на печень и почки.

Диетолог также указала, что включать подобные добавки в рацион можно только после консультации с врачом.

Кроме того, заранее необходимо выяснить, как омега‑3 взаимодействует с другими лекарственными средствами.

Она также отметила, что эта добавка улучшает реологические свойства крови. Но в сочетании с некоторыми препаратами эффект может стать слишком сильным, и кровь начнёт разжижаться чрезмерно.