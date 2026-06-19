Дерматолог назвал главные ошибки россиян при защите от солнца

Дерматокосметолог Исита Даниэль назвала неправильное применение SPF-крема типичной ошибкой россиян при защите от солнца. Комментарий врача поступил в распоряжение «Ленты.ру».

© Lenta.ru

По словам медика, важно наносить достаточное количество солнцезащитных средств на кожу, не забывая об уязвимых зонах, среди которых уши, шея, линия роста волос, зона декольте, веки и губы. Рекомендуемое количество для лица и шеи — это примерно четверть-половина чайной ложки, отметила дерматолог.

«Химические фильтры нужно наносить за 15–20 минут до выхода — действуют сразу только минеральные. И не стоит забывать обновлять защиту каждые два часа проведенных на солнце и сразу после купания или интенсивного потоотделения», – Исита Даниэль

Еще одна ошибка — полагаться на тональный крем или дневной уход с SPF как на основную защиту, так как таких средств обычно наносят слишком мало, добавляет доктор. Кроме того, на эффективность средств влияет их хранение и срок годности — просроченные или хранившиеся при высокой температуре средства теряют способность защищать кожу.

Собеседница издания подчеркнула, что при выборе SPF-средств лучше основываться на тип кожи. Для жирной и комбинированной кожи она советует выбирать легкие гелевые или флюидные формулы с матирующим эффектом. Подросткам и при акне подойдут легкие гели или спреи, а сухой коже нужны кремовые, питательные текстуры с глицерином или скваланом.

В то же время для чувствительной кожи и при розацеа лучше подойдут минеральные фильтры — оксид цинка и диоксид титана. При склонности к пигментации и мелазме отличным выбором будут тонированные минеральные средства, которые отражают видимый свет.

Что касается солнцезащитного фактора, SPF 30 блокирует около 97 процентов UVB-лучей, SPF 50 — около 98 процентов. Разница минимальна, поэтому куда важнее количество нанесенного средства и регулярность обновления.

«Не будет лишним использовать SPF и для кожи головы. В этом случае удобнее использовать стик или спрей с SPF», — подытожила Даниэль.

При аллергии на определенные фильтры стоит выбирать гипоаллергенные или минеральные варианты. Для беременных большинство санскринов безопасны, а вот детям до шести месяцев солнцезащитные средства не рекомендуются — в этом возрасте предпочтительны тень и закрытая одежда.

По данным сервиса доставки «Купер», продажи солнцезащитных средств год к году выросли в несколько раз. Так, SPF-флюиды для лица стали покупать в 5,5 раза чаще, SPF-кремы для лица — в 3,5 раза. Чаще всего пользователи выбирают максимальный SPF-фактор 50 или 50+ — на такие средства приходится подавляющее большинство (81 процент) продаж. На SPF 30 приходится 13 процентов, а на SPF 20-25 — всего 4 процента.