«Снижает частоту мигреней и улучшает память»: назван лучший продукт для головы

Привычный морепродукт может оказать заметное влияние на самочувствие. Речь идёт о скумбрии.

Врач-диетолог Ольга Редина в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» назвала эту рыбу лучшим продуктом, способным снижать частоту приступов мигрени и поддерживать работу мозга. Всё благодаря высокому содержанию омега-3 жирных кислот, которые помогают уменьшать хроническое воспаление в организме.

«Рацион многих людей содержит избыток омега-6 жирных кислот, которые поступают с фастфудом и полуфабрикатами. Скумбрия помогает восстановить баланс и тем самым может снижать риск приступов мигрени», – объяснила Редина.

При этом специалист подчеркнула, что рыба не заменяет лечение.

«При хронической мигрени одной скумбрией проблему не решить, но регулярное присутствие её в рационе может уменьшить частоту приступов», – отметила диетолог.

Она также напомнила о других плюсах. Так, по её словам, скумбрия поддерживает здоровье сосудов, помогает при воспалениях суставов и способствует сохранению когнитивных функций.

«Людям после 40 лет стоит включать жирную морскую рыбу в рацион не реже двух раз в неделю», – советует Редина.

Однако, добавила она, есть и ограничения. В частности, с осторожностью скумбрию следует употреблять при заболеваниях печени, желчного пузыря и поджелудочной железы в стадии обострения.

«Лучше выбирать запечённую, отварную или приготовленную на пару скумбрию. В таком виде она приносит организму максимальную пользу», – резюмировала диетолог.

Как сообщала «Свободная Пресса», ранее Редина объяснила, сколько без вреда для здоровья можно съедать ягод в день.