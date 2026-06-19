Диетолог рассказала о пользе и вреде цикория

Цикорий не может заменить кофе, а в ряде случаев может навредить организму, предупредила диетолог Дарья Русакова, пишет KP.RU.

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Так, по ее словам, этот напиток снижает кислотность мочи. И если человек пьет мало воды, но употребляет много цикория, то у него могут образоваться камни в почках.

Кроме того, цикорий следует осторожно употреблять аллергикам, говорит диетолог. По ее словам, он относится к семейству "астровых", и у него есть перекрестная реакция с березой, амброзией и даже некоторыми овощами - например, кабачками и помидорами.

"Если вы аллергик и никогда не пробовали этот корень, вводить его в рацион стоит с осторожностью", - пояснила Русакова.

Она также обратила внимание, что цикорий может значительно снизить давление, что опасно для людей изначально с низким давлением.

Также в нем нет кофеина. И это главный минус для тех, кто ищет бодрость, сказала диетолог.

При этом цикорий может быть полезен для тех людей, которые страдают запорами: по сути, это - натуральный пребиотик. Наконец, этот напиток притупляет чувство голода, что может быть полезным для людей с лишним весом.